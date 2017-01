Segré Portrait: l’avocat des « belles personnes »

0

L’avocat segréen Mickael Boulay est spécialisé dans la fin de vie. Depuis qu’il est étudiant en droit, il travaille sur les questions posées par ce sujet qui est alors encore tabou et très inexploré. Me Mickael Boulay est devenu le responsable de la commission juridique de la très puissante association pour le Droit de mourir dans la dignité (68 000 adhérents, 13 salariés).

Cet automne à Lyon, l’avocat angevin a défendu Jean Mercier. Ce vieux monsieur de 88 ans, originaire de Segré, était accusé de non-assistance à personne en danger, après avoir donné à son épouse des médicaments qui allaient permettre à cette femme dépressive de mettre fin à ses jours. Il avait été condamné à un an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne. La cour d’appel l’a relaxé.

