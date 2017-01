Segré Personnes âgées: Félicité va quitter Marans

0

L’année 2017 sera celle du lancement du projet de reconstruction de la résidence Félicité, la maison de retraite de Marans, a indiqué, mardi 17 janvier à Segré, le directeur du Centre hospitalier du Haut-Anjou. Patrick Plassais a présenté ses vœux aux résidents et au personnel des Résidences du val d’Oudon (RVO regroupe les établissements pour personnes âgées de Segré, Sainte-Gemmes-d’Andigné, Saint-Martin-du-Bois et Marans). Il a donné de nouveaux éléments sur ce projet dont l’annonce avait été faite lors des vœux du centre hospitalier: « Le conseil d’administration a voté la reconstruction sur le site de la résidence du Parc, en lieu et place de l’ancienne résidence qui sera déconstruite. ».

