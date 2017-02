Segré Nouveau test en centre-ville : les feux remplacés par un rond-point

0

Un mois après son lancement, le nouveau plan de circulation testé en centre-ville de Segré passe à une seconde phase. A partir de lundi 20 février, les feux tricolores seront supprimés au carrefour des rues Victor-Hugo, Gambetta et Capitaine de Hautecloque. Ils seront remplacés par un rond-point et le maintien de feux clignotants. L'objectif visé par la Ville est de fluidifier la circulation aux points jugés critiques depuis la mise en place du test. Ce sont les embouteillages constatés aux heures de pointe quai de Lauingen et sur les voies menant aux feux.

Les explications dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, mardi 14 février.