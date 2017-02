Segré Les opposants à l’élevage industriel se mobilisent

0

L'enquête publique préalable à l'autorisation d'agrandir l'élevage avicole du Petit-Rossignol s’est terminée ce jeudi 23 février. Le commissaire enquêteur a tenu sa dernière permanence à la mairie de Segré. À cette occasion, le collectif opposé à cet agrandissement a fait connaître ses arguments sur la place Aristide-Briand. Des panneaux étaient exposés dans une carriole habituellement attelée à des chevaux. Ce rassemblement est intitulé « Oui à un territoire partagé et équilibré » a vu passer quelques dizaines de personnes venues partager un moment d'échanges et de sensibilisation. Chacun a pu en profiter pour signer la pétition lancée par le collectif. Elle est disponible également via internet.

