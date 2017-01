Segré Le salon Antiquités brocante les 4 et 5 février

0

Pour la 15e année consécutive, le parc des expositions de Segré réunira amateurs et collectionneurs de mobilier et d’objets anciens le temps d’un week-end. Le salon Antiquités brocante aura lieu samedi 4 et dimanche 5 février de 10h à 19h. Un rendez-vous attendu du public et une occasion unique de venir à la rencontre des spécialistes antiquaires et brocanteurs. Près de 40 professionnels de l’antiquité et objets de collection seront présentes.

