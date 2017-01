Segré Le Salon antiquités brocante de retour les 4 et 5 février

0

Pour la 15e année consécutive, le parc des expositions de Segré réunira amateurs et collectionneurs de mobilier et d'objets anciens le temps d'un week-end. Le salon Antiquités brocante aura lieu samedi 4 et dimanche 5 février, de 10 heures à 19 heures. Un rendez-vous attendu du public et une occasion unique de venir à la rencontre des spécialistes antiquaires et brocanteurs. Près de 40 professionnels de l'antiquité et objets de collection seront présents. Parmi eux, dix nouveaux exposants permettront ainsi de renouveler les pièces et le choix aux visiteurs.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de vendredi 27 janvier.