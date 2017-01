Segré Le rond-point de la place de la République est rouvert

0

Moins d’une semaine après sa mise en place, la phase test du nouveau plan de circulation de Segré vient d’évoluer : « Suite aux premières observations et remarques recueillies auprès de la population et des usagers depuis le début de la phase test, montrant la difficulté à prendre la direction de la rue Jules-Ferry en venant de la rue Lazare-Carnot, la commune a décidé de ne pas poursuivre cette partie de l’expérimentation, et ouvre à nouveau le giratoire dans sa totalité à compter du jeudi 19 janvier », expliquent les services de Segré-en-Anjou-Bleu dans un communiqué. En effet, en arrivant depuis la rue Lazare-Carnot, l’automobiliste qui souhaitait se rendre rue Jules-Ferry devait emprunter la rue David-d’Angers, la rue du Capitaine-de-Hautecloque, la rue Gambetta et la place de la République. Ce n’est désormais plus le cas.

