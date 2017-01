Segré Le Pont d’ardoise: « Faire rêver au maximum »

0

La troupe théatrale du Pont d’ardoise va jouer, du 20 au 22 janvier à Segré, une adaptation de « La Presse est unanime », une pièce de Laurent Ruquier. Rencontre avec Marie-Pascale Davroult, présidente de la troupe segréenne. Vente des billets au FS Bar de Segré, le samedi de 10 heures à 12 heures, et en réservant au 02 41 61 18 70 ou 06 22 40 12 83, de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 20 h 30. Tarifs : 8 et 4 € (jeunes et demandeurs d’emploi).

