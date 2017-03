Segré Le peloton de Nantes-Segré sur les routes du Haut-Anjou

0

La 38e édition de la course cycliste se court dimanche 12 mars. Le tracé ne change pas et mesure environ 166 km. Le circuit final de 7 km sera emprunté six fois et l’arrivée est prévue vers 17 h 15. Daniel Mangeas, qui a longtemps été « la voix » du Tour de France, sera de nouveau sera présent sur la ligne l’arrivée de Nantes-Segré, sur le podium situé rue Jean-Monnet, dans la ZI d’Etriché. C’est sa troisième participation consécutive à la course cycliste segréenne qui devrait attirer un peloton d’environ 150 coureurs.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mercredi 8 mars.