Segré. Le handballeur Bertrand Roiné s’éclate au Qatar

Naturaliséen 2013, le Segréen Bertrand Roiné s’est épanoui sportivement et humainement avec le Qatar qui dispute ce soir en France un quart de finale du Mondial de handball face à la Slovénie.

Deux ans après avoir rendu les armes à la régulière face à la France lors du Championnat du monde au Qatar (22-25), le désormais Qatari Bertrand Roiné pourrait retrouver la sélection nationale française qui lui avait permis de décrocher une médaille d’or au Mondial 2011. A l’époque, le joueur formé et révélé à Angers-Noyant avait essuyé beaucoup de critiques pour avoir changé de tunique et de nationalité pour répondre à la demande de cette nation en quête de reconnaissance sportive.

En cas de qualification du Qatar ce soir face à la Slovénie à Bercy, Roiné et ses comparses croiseraient jeudi la France si d’aventure la Suède ne crée pas l’exploit.

Plus de quatre ans après avoir répondu favorablement à l’offre mirobolante de Lekhwika, le natif de Sainte-Gemmes-d’Andigné, formé à Angers-Noyant, se sent complètement chez lui au Qatar et compte bien continuer à y vivre, sitôt sa carrière de joueur entérinée. « Ma famille et moi, nous nous sentons super bien, il y a là-bas tous les ingrédients pour une vie paisible. Il y a le soleil, c’est une vie nettement moins stressante ».

