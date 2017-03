Segré Le football, un sport et des valeurs humaines à l’ESSHA

0

L’ESSHA football travaille depuis plusieurs semaines sur la mise en place du Programme éducatif fédéral. Le PEF, explique Michel Joulain, vice-président de l’ESSHA football et responsable des jeunes, est « une opération pédagogique basée autour de quatre axes : sportif, associatif, éducatif, encadrement. Il vise à inculquer aux jeunes licenciés âgés de 5 à 18 ans, les valeurs du football (plaisir, respect, engagement, tolérance, solidarité) par l’apprentissage de règles (de vie et de jeu) déclinées autour de six thèmes : santé, engagement citoyen, environnement, fair-play, règles du jeu et arbitrage, culture foot ».

