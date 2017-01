Segré « La générosité de plein de gens »

0

Le collectif segréen de soutien aux demandeurs d'asile a lancé une souscription.

« On n'a jamais vendu autant de tickets. C'est la générosité de plein de gens, c'est fabuleux ».

85 carnets exactement, soit 850 billets à 5 € l'unité, ont été vendus pour le Collectif pour la libre circulation des personnes (CLCP).

Une marque de soutien à son action en faveur des demandeurs d'asile ? Ou l'attrait de la cinquantaine de lots mis en jeu, principalement des œuvres d'art ? Anne-Do Duval, qui centralisait les lots des donateurs de cette souscription, croit à l'engagement : « Quand on prend un ticket, il y a le risque ou la chance de gagner. C'est une façon plus facile et discrète de nous soutenir ».

La somme récoltée sert concrètement le collectif, particulièrement vigilant actuellement auprès des familles algérienne et tchétchène craignant d'être expulsées de leur logement.

