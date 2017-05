Segré La brocante de Saint-Vincent-de-Paul le 13 mai

0

C’est le grand déballage de printemps à la brocante Saint-Vincent-de-Paul, samedi 13 mai. De 9 heures à 17 h 30, vêtements, chaussures, literie, vaisselle, draps, couvertures, livres, cd, dvd et autres équipements sont bradés pour permettre aux bénévoles de soutenir les plus démunis. Rendez-vous 14, rue Denis-Papin à Segré. Par ailleurs, le vestiaire est ouvert le jeudi de 14 heures à 17 heures et la chapelle le samedi de 9 h 30 à midi.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mercredi 10 mai.