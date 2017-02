0

Le Segréen Jean-Noël Mouche tient la tête de la société l’Aurore et du club de hockey. C’est un homme exigeant qui aime viser les sommets, et apprécie la convivialité et la simplicité du monde associatif. Il est l’invité de la rubrique Mon Haut-Anjou à moi.

