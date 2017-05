Segré Incendie à Simeto : mobilisation pour limiter l'arrêt de la production

0

Un incendie a sérieusement endommagé l'entreprise Siméto SA de Segré, dans la nuit de jeudi à vendredi dans la zone industrielle d'Etriché. Les gendarmes, qui effectuaient une ronde près de cette société de fabrication en mécanique et outillage de précision, ont alerté les pompiers à 2 h 49. L'incendie, d'origine accidentelle, s'est déclaré dans l'atelier de soudure qui a été complètement détruit. La chaleur et la suie ont endommagé les ateliers voisins. Siméto est à l'arrêt mais tout est mis en œuvre pour redémarrer l'activité au plus vite.

