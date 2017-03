Segré Ils marchent pour la régularisation des demandeurs d’asile

0

Une vingtaine de personnes ont manifesté samedi 11 mars à l’appel du collectif segréen de soutien aux demandeurs d’asile et personnes sans papiers. Depuis plusieurs années les personnes soutenues par le collectif « n’ont plus d’existence reconnue par les autorités : elles n’ont pas le droit de travailler » et donc de gagner de quoi subvenir à leurs besoins indiquent des membres du collectif : « Elles vivent dans l’angoisse, les enfants ont peur. Ces personnes sont menacées d’expulsion. Leur seul espoir c’est la régularisation de leur situation. »

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de lundi 13 mars.