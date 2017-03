Segré "Il a clairement voulu nous tuer", témoigne le gendarme

0

"Il a clairement voulu nous tuer. En 37 ans de carrière, c'est la première fois que je suis contraint à faire usage de mon arme", témoigne un gendarme à la barre du tribunal correctionnel d'Angers ce lundi.

Mercredi 22 mars, après 22 heures, Anthony, 36 ans, a foncé avec son fourgon sur les gendarmes du peloton de surveillance et d'intervention de Segré, et leurs collègues des brigades de Segré et du Lion d'Angers, alors qu'ils protégeaient le domicile de la compagne d'Anthony, à Sainte-Gemmes-d'Andigné. Elle les avait prévenus qu'il allait venir avec de mauvaises intentions.

Plusieurs fois, il a manoeuvré avec l'intention d'écraser les militaires qui ont dû tirer à trois reprises dans les roues de son véhicule pour parvenir à l'immobiliser. Armé d'un pied-de-biche et d'un shocker électrique, il menaçait les militaires.

"Je n'avais jamais vu autant de haine dans les yeux de quelqu'un", continue le major de gendarmerie.

"Ils ont tous cru qu'ils allaient mourir ce jour-là. Ce sont des gendarmes mais aussi des pères de famille", insiste Maître Sophie Lodeho.

Ce lundi après-midi, le tribunal a condamné Anthony à quatre ans de prison dont 18 mois avec sursis.

