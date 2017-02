Segré Exposition: Salon de printemps au Cargo

0

Le 25e du Salon de printemps de Segré se déroulera du samedi 25 février au dimanche 12 mars. Une quarantaine d’artistes amateurs (27 peintres, 9 sculpteurs et 5 photographes) sont invités à exposer au Cargo au cours de cet événement co-organisé par le Lions club de Segré et l’Association des arts et des lettres du Haut Anjou présidée par Hervé Audureau. Un total de 119 œuvres seront présentées pour cette édition dont l’invité d’honneur est le peintre des Ponts-de-Cé Bruno Desvaux. Exposition à voir tous les jours (sauf le lundi) de 14 heures à 18 heures et le mercredi en matinée également de 10 heures à midi. Entrée gratuite. Vernissage samedi 25 février à 17 heures.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de samedi 25 février.