Segré Essai transformé pour plusieurs détenus angevins

C'est une première dans l'Ouest. Une initiative rare, dans toute la France. Et ça s'est passé à Segré. Mercredi 24 mai, sur les coups de midi, six détenus de la maison d'arrêt d'Angers ont joué au rugby, au stade du Pinelier. « C'est l'aboutissement d'une action qu'on mène, depuis plusieurs mois, et qu'on veut reconduire, explique Delphine Cloarec, directrice de la maison d'arrêt. On a monté une section rugby, à l'initiative de Wilfrid Pasquier, surveillant pénitentiaire et responsable de l'école de rugby de Segré. »

