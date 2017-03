Segré-en-Anjou-Bleu Une exposition pour comprendre la Guerre d'Algérie

0

Vincent Guimon, conseiller municipal de Segré, a inauguré lundi l'exposition de la Fnaca consacrée à la Guerre d'Algérie à la salle du Jardin public. Une trentaine de panneaux expliquent ces événements tragiques de l'histoire de France, entre 1954 et 1962. Des lycéens de Blaise-Pascal et Bourg-Chevreau et des collégiens de Georges-Gironde la visiteront. Elle est ouverte au public ce mercredi et vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures. Gratuit.