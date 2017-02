Segré-en-Anjou-Bleu Un collectif contre le poulailler

0

Le projet d’extension d’un élevage de poulets à Louvaines a recueilli un avis négatif des élus de Segré-en-Anjou-bleu le 9 février. Des habitants du Segréen se mobilisent et appellent à un rassemblement jeudi 23 février devant la mairie de Segré de 13 h 30 à 16 h 30. Il sera également possible de signer une pétition lancée par le collectif, disponible également via internet. Par ailleurs, une page Facebook a été créée.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de mercredi 22 février.