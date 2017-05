Segré-en-Anjou-Bleu Recherche familles d'accueil pour touristes chinois

0

La Ville de Segré-en-Anjou-Bleu recherche une quinzaine de familles prêtes à accueillir, du 8 au 16 juillet, 20 à 30 touristes chinois venus de Shanghai pour découvrir la France dans ce qu'elle a de plus authentique. Ce séjour inédit se présente comme une immersion dans la culture française. Il jette les bases d'éventuels échanges familiaux, scolaires et économiques entre la capitale de l'Anjou Bleu et un quartier de Shanghai.

Les foyers de Segré-en-Anjou-Bleu désireuses de participer à cette expérience sont invités à se faire connaître au plus vite et avant le 9 juin auprès de Sonia Bilheur à la mairie, Tél. 02 41 92 52 69.