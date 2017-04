0

Du mardi 2 au vendredi 5 mai, le lycée public de Segré émet sur sa propre fréquence radio. Elèves et profs parleront de tous les sujets, et pour tous via le 106.5 FM et internet. La radio émettra en direct et en rediffusion, de 7 heures à 19 heures. Une répétition générale a eu lieu jeudi 28 avril dans les conditions du direct.

