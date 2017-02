0

L'ESSHA Gymnastique présentait six équipes à la finale départementale par équipes, à Angers, les 28 et 29 janvier. L'équipe National A 10/13 ans féminine, composée de Taghrid Dupont, Zoé Pointeau et Léa Thierry, remporte la compétition en devançant l'équipe suivante de 13 pts. La gymnastique segréenne repart avec 100 % de qualifications pour l'étape régionale.