Segré-en-Anjou-Bleu Produits laitiers. Action de la FDSEA contre les promotions

C'est la promo que n'avalent pas les producteurs laitiers. Vendredi midi au Centre Leclerc de Sainte-Gemmes-d'Andigné, à l'appel de la FDSEA, une vingtaine d'éleveurs ont participé à une opération de stickage de produits dans les rayons de l'hypermarché segréen. Cette action visait les promotions, comme « autant d'agressions que les producteurs ne peuvent plus supporter » : « Alors que le marché se redresse et que des perspectives favorables s'ouvrent enfin, les producteurs laitiers ne peuvent que s'insurger de la multitude de promotions visibles dans les rayons laitiers des grandes et moyennes surfaces ».

Certains produits ont été étiquetés « Ce produit ne rémunère pas les producteurs » ; d'autres, affichant plus de 30 % de réduction, ont été retirés des rayons.

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, samedi 21 janvier.