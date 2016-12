Segré-en-Anjou-Bleu Menu franco-soudanais, jeux et bouillon de cultures

0

Effervescence, mardi après-midi dans la cuisine des Boissons rouges. Romain, le cuisinier a laissé ses fourneaux à Asgad, Salah, Adnan et Sidid, le plus calé question recettes. « On a invité des potes d'ici et du Centre d'accueil et d'orientation de Segré à venir ». Des plats traditionnels soudanais sont au menu. Le bar est fermé. On est ici entre amis.

Le bouillon de cultures commence en cuisine et se poursuit autour de jeux. Une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine de demandeurs d'asile soudanais ont participé à cet échange amical, moment de joie partagée.

