Segré-en-Anjou-Bleu L'élite du foot de table en compétition ce week-end

0

Segré accueille samedi 11 et dimanche 12 mars le 20e tournoi international de football de table, l'un des quatre plus importants de France au parc des expositions de Segré. 72 équipes sont déjà inscrites en double et 113 joueurs en simple. Les meilleurs joueurs de France, de Belgique, d'Allemagne, de Grande-Bretagne sont attendus à Segré où ils s'affronteront sur les 40 tables de jeux mises à disposition.

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, vendredi 10 mars.