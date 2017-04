Segré-en-Anjou-Bleu L'artisanat plaide pour une CFE en baisse

0

Quelque 12 000 visiteurs ont arpenté les allées de la foire-expo et du comice de Segré-en-Anjou-Bleu, pendant trois jours. Notamment hier à l'occasion de la venue du comédien Martin Lamotte. A travers les entreprises locales et l'Outil en main, l'artisanat s'est exprimé sur tous les stands de cette 54e édition. Cette vitrine des savoirs faire a également rappelé l'enjeu économique que représente la Cotisation foncière des entreprises. C'était le sens du discours du président de la Chambre des métiers et de l'artisanat.

