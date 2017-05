Segré-en-Anjou-Bleu L'amitié et la paix à la cérémonie du 8 Mai

0

La cérémonie de la Victoire, ce lundi 8 mai, a été particulièrement suivie. La Gendarmerie, les sapeurs-pompiers, un bataillon du Génie d'Angers, des élus de Segré-en-Anjou-Bleu accompagnaient les Anciens Combattants et leurs porte-drapeaux au pied du monument aux Morts.

Lu par François Payebien, sous-préfet, le message de Jean-Marc Todeschini, secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants, en hommage aux victimes de la Seconde Guerre mondiale, résonnait particulièrement en ce lendemain d'élection présidentielle : « Notre pays s'est construit sur cette tragédie et par la volonté de vivre ensemble au sein d'une Europe en paix, unie, préservée des nationalismes et des idéologies totalitaires. »

Des élèves de CM des Pierres-Bleues ont lu un extrait d'un roman de Laurence Lefèvre et Liliane Korb, traduisant la vie quotidienne pendant l'Occupation. Des enfants de maternelle et élémentaire de Bourg-Chevreau ont chanté « L'Hymne à l'amitié » de Céline Dion. Les chorales des Deux Collines et E Vocem ont entonné la Marseillaise et l'Hymne européen.