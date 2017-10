Segré-en-Anjou-Bleu « La voie verte est un plus »

0

Le premier tronçon de la voie verte de Segré-en-Anjou-Bleu a été inauguré samedi matin 30 septembre par une cinquantaine d'élus et personnalités. Une courte marche pour découvrir cet aménagement ouvert aux piétons, vélos et cavaliers a précédé les discours. La conseillère régionale Patricia Maussion, le député européen Jean Arthuis et le sous-préfet François Payebien ont souligné l'intérêt touristique et environnemental de cette voie douce tournée vers la Mayenne, dont l'aménagement bénéficera à terme de plus de 56% de subventions.

