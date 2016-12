Segré-en-Anjou-Bleu La SNCF a fermé boutique

0

47 ans après le dernier train de voyageurs, rideau est définitivement baissé sur la boutique SNCF de Segré. La billetterie se fait désormais en ligne, sur automate... et via l'arrivée prochaine et ponctuelle de la « Gare TER mobile ».

« Fermeture définitive de votre boutique le 16/12/16 ». Le message a été inscrit à la main, sur l'affiche apposée sur la porte de l'ancien bureau SNCF de Segré à la Gare routière, 6 rue Ernest-Renan. Jusqu'à cette date, il était ouvert aux voyageurs du lundi au vendredi. Pour la billetterie, l'organisation de voyages, l'achat de cartes de réduction... L'agent qui était seul en poste fait valoir ses droits à la retraite ; il n'est pas remplacé.

Les explications sur cette fermeture dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, mercredi 28 décembre.