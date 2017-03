Segré-en-Anjou-Bleu Interface numérique à l'hôtel de ville

0

Segré-en-Anjou-Bleu s'affiche en numérique. A l'annexe de la mairie de Segré, les documents habituellement affichés sur panneau à l'intérieur du bâtiment sont désormais consultables via un écran tactile depuis l'extérieur, près de l'entrée. Une société de La Roche-sur-Yon, spécialisée dans la création d'interfaces et applications numériques, a installé le pupitre digital lundi. Sont consultables les ordres du jour et compte-rendus des séances de conseils, les avis d'enquêtes publiques, les arrêtés municipaux, etc.