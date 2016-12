0

Mercredi, l'ESSHA Tennis a organisé une animation de Noël ouverte à tous les enfants du club. Une cinquantaine d'enfants ont participé aux activités proposées par Patrick et Romain : bricolage pour les plus jeunes, jeux de société, jeux de raquettes et un mannequin challenge bien apprécié par tous... Un goûter a clôturé ce bel après-midi grâce aux gâteaux confectionnés par les parents.