Segré-en-Anjou-Bleu Derniers coups de pelleteuse sur le vieil HLM

Mercredi et jeudi, les pelleteuses sont entrées en action pour faire tomber l'un des plus vieux HLM de Segré, construit en 1958. D'anciens locataires ont assisté à l'événement. Marie-Claire Gauguin s'y était installée en 1972. Elle y a vécu environ cinq ans. Forcément, voir détruire l'entrée du numéro 11, là où elle habitait, ça lui a fait « un peu de nostalgie ». « Ils sont en train de détruire le grenier collectif. Là, on vivait vraiment en collectivité ». Les 17 appartements doivent laisser place à des logements individuels construits par Maine-et-Loire Habitat.

