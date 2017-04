0

Au début de l'année 2019, un nouvel immeuble remplacera ce qui fut le bâtiment et le parking de l'ancienne Poste de Segré, après avoir été une école jusqu'en 1940. Les travaux de démolition débutent ce mardi 18 avril. Il n'est plus possible de se garer sur le parking.

