Segré-en-Anjou-Bleu Ça débraye à Paulstra

A Paulstra Segré, la CGT fait pression pour que la hausse salariale soit plus favorable aux bas salaires. Vendredi 13 janvier, lors de la première réunion de Négociations annuelles obligatoires à Orléans, la direction a proposé une augmentation générale des salaires de 0,4 %. « C'est une augmentation nette mensuelle de 5 euros pour les bas salaires. » Trop peu, selon le syndicat, qui a appelé à des débrayages. « Ce mouvement a lieu dans la majorité des sites Hutchinson en France », indiquent les délégués.

Sur le site de Segré, des salariés ont cessé le travail pendant une heure le week-end dernier et lundi. Un deuxième mouvement a eu lieu hier. Didier Godde, délégué syndical, argumente : « Depuis quelques années, le groupe Hutchinson n'a jamais fait autant de résultats et de bénéfices. On explose les compteurs et les augmentations de salaires n'ont jamais été aussi basses. » La CGT demande donc une augmentation de 80 € brut par salarié, quel que soit son poste.

