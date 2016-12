Segré-en-Anjou-Bleu A Récréaparc... et que ça saute !

0

Récréaparc est de retour au parc-expo de Segré-en-Anjou-Bleu jusqu'à vendredi. En famille, on y saute dans tous les coins chaque après-midi ! Dès le premier âge parmi les jeux d'éveil, jusqu'à six ans dans l'espace enfants planté de sept châteaux gonflés et d'un manège, pour les plus grands et même les parents dans le grand hall transformé en immense terrain de jeux... Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts dans ce Récréaparc 2016. Trois halls ludiques sont ouverts sur 2 500 m2.

Lire dans Le Courrier de l'Ouest, édition Nord Anjou, mardi 27 décembre.