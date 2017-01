Segré. Elle a perdu son mari et se retrouve sans ressource

0

Pour cette habitante de Segré, qui aura 56 ans en avril, c’est la double peine : elle a perdu son mari et se retrouve sans ressource. Le 7 novembre 2016, un charpentier segréen âgé de 55 ans, dans le métier depuis plus de vingt ans, a fait une chute de 6 mètres. Il travaillait sur le toit d’une maison en construction à La Membrolle-sur-Longuenée. Il est décédé des suites de ses blessures quelques heures après.

Non seulement cette mère de cinq enfants a eu la douleur de perdre son mari, mais en plus elle s’est retrouvée dans une situation très précaire. D’un seul coup, il n’y avait plus de salaire à rentrer.

La Segréenne touche le RSA depuis janvier et se trouve « obligée d’aller aux Restos du cœur ». Elle bénéficie aussi de la solidarité de la société Saint-Vincent-de-Paul et du Centre communal d’action sociale de Segré.

