Segré Droit d'asile : un rassemblement nouvelle formule samedi 7 octobre

Le Collectif segréen pour la libre circulation des personnes soutient les demandeurs d'asile et déboutés. Il tourne depuis cinq ans, autour du rond-point de la place de la République à Segré pour défendre cette cause. En cette période de rentrée, il a décidé de changer de formule de manifestation. Il propose désormais un rendez-vous d'échange et de culture une fois par mois.

Les Segréens sont invités à se rendre place de la République en fin de matinée pour débattre en musique, chants et saynètes. Ce rassemblement-forum organisé par le collectif est l'occasion de s'informer, débattre sur la question des déboutés du droit d'asile, de l'immigration…

Le premier rendez-vous mensuel est fixé au samedi 7 octobre à 11 heures à Segré.

