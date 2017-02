Segré Dimanche contre la solitude avec les migrants du CAO

0

Le troisième dimanche de chaque mois, un après-midi détente est organisé pour vaincre la solitude, à la salle de l'Amitié au groupe Milon, à Segré. Une trentaine de seniors se retrouvent autour de jeux de société et de cartes. Dimanche 19 février, cet après-midi sera particulier : les réfugiés soudanais accueillis au Centre d'accueil et d'orientation de Segré ont été invités à y participer. « Ils nous présenteront des morceaux de leur répertoire. Ce sera l'occasion de partager nos cultures européennes et africaines », annonce Marcelle Méchineau, qui incite les habitants de Segré et ses environs à venir nombreux « rencontrer ces jeunes dont le passé fut très agité et l'avenir bien incertain ». Au cours de l'après-midi, les Deux Collines assureront également une prestation. Dimanche 19 février à partir de 14 heures.