0

Pages blanches sur écran noir est un nouveau festival à Segré qui s’intéresse aux œuvres littéraires adaptées au cinéma. Il a lieu au Maingué et à la médiathèque du 15 au 18 mars, avec la participation de l’Association arts et lettres du Haut-Anjou. Le comédien, scénariste et réalisateur Gustave Kervern sera présent pour l’une des projections.

A lire dans « Le Courrier de l’Ouest », édition Nord-Anjou, de lundi 13 mars.