Segré Des ateliers pour apprendre à faire soi-même

Dans le cadre de la Semaine du développement durable, le SISTO ouvre pour le grand public des ateliers « faire soi-même ». C’est gratuit.

Faire ses cosmétiques au naturel : samedi 10 juin, 9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h à Segré. Comment remplacer les produits cosmétiques traditionnels par des alternatives simples, économiques et écologiques ? Atelier pour apprendre à fabriquer ses propres produits cosmétiques et repartir avec deux échantillons.

Faire ses produits d’entretien au naturel : samedi 10 juin, 9 h 30 à 10 h 30 et 11 h à 12 h à Segré. Comment consommer plus sain, tout en réduisant son empreinte écologique au quotidien ? Atelier pour découvrir des alternatives simples et peu coûteuses aux produits d’entretien pour nettoyer sainement sa maison et fabriquer ses propres produits.

Inscriptions avant le 5 juin : 02 41 92 52 72, prevention@sisto.fr, www.sisto.fr