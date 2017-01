Segré Défi culinaire entre élèves du CFPPA

0

Quatorze élèves du CFPPA (Centre de formation professionnelle et de promotion agricole) de Segré ont relevé vendredi 13 janvier un défi culinaire, dans le cadre de leur CAP Opérateur en industries alimentaires. Il s’agissait de créer et présenter trois menus cocktails comportant entrée, plat et dessert. Les quatorze cuisiniers, répartis en trois groupes, étaient accompagnés par Jean-Marie Verdier, formateur cuisinier au GRETA de l’Anjou. Celui-ci les a aidé à mettre en pratique leurs idées.

