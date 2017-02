0

Quatre jeunes joueurs du club d'échecs de Segré participaient au championnat des Pays de Loire, du 11 au 14 février à La Chapelle-sur-Erdre : Guilhem, Anne-Charlotte, Rodolphe et Anna. Anna, vice-championne en petite poussine, et Anne-Charlotte, 6e en poussines, sont qualifiées pour le championnat de France qui aura lieu à Belfort en avril. Elles représenteront le club de Segré et le département du Maine-et-Loire.