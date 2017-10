Segré Courses à la Lorie ce dimanche

0

L'hippodrome de la Lorie accueille dimanche 1er et lundi 2 octobre deux réunions. Elles mêleront trot et obstacles et se dérouleront en milieu de journée (première course à 14 h 30). Il sera donc possible de déjeuner sur place. La restauration (réservation au 06 03 59 42 53) propose un menu couscous (16 €) dimanche 1er octobre et un menu potée auvergnate (même tarif) lundi 2. Dimanche 1er octobre, la Lorie accueillera un stand pour apprendre à parier. À noter que le Prix de l'arc de triomphe, qui se court ce même jour, sera retransmis en direct sur grand écran TV. Entrée sur le champ de courses : 5,50 € à partir de 18 ans.