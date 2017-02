Segré Commerçants, ils font le choix d'investir en centre-ville

0

Coralie Praizelin et Vincent Gaudré vont quitter la rue Pasteur pour « donner du souffle » à leur activité. Ils vont investir ailleurs, mais toujours en centre-ville de Segré. Ces deux commerçants expérimentés sont force de propositions contre l'évasion commerciale. Leur voisin Guillaume Lardeux réfléchit à quitter la vieille rue pavée « depuis plusieurs années » pour un local plus fonctionnel et plus accessible.

