Segré Circulation: ça change ce lundi 16 janvier

Le nouveau plan de circulation du centre-ville de Segré entre en vigueur ce lundi 16 janvier, après avoir été travaillé au sein du Conseil municipal et présenté à la population lors de deux réunions publiques en décembre. La rue David-d’Angers reste ouverte à la circulation dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui et le giratoire de la place de la République est supprimé. La rue du Capitaine-de-Hautecloque passe à double-sens tandis que la rue Victor-Hugo et le quai de Lauingen changent de sens de circulation.

