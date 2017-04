Segré Bientôt la journée festive pour les 50 ans du lycée Blaise-Pascal

0

Le lycée Blaise-Pascal de Segré se prépare à fêter ses 50 années d’existence, vendredi 19 mai avec les élèves actuels et samedi 20 mai au cours d’une journée festive ouverte aux élèves, enseignants et personnels ayant fréquenté l’établissement depuis septembre 1966. Certains d’entre eux se retrouvent et contribuent à enrichir l’exposition rétrospective qui sera présentée au cours de ces journées de souvenirs.

