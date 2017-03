Segré Bénédiction de sculptures des parents de sainte Thérèse

0

Les reliques de sainte Thérèse de Lisieux et de ses parents ont été accueillies par une pluie de pétales de roses multicolores, samedi matin en l'église sainte Madeleine à Segré. Toute la journée, des messes, prières et chants ont rythmé cette journée de vénération. Le père Emmanuel d'Andigné invitait les fidèles à venir toucher ces objets d'adoration qui font le tour du Monde pour porter la foi des Chrétiens. Lors de la messe votive, le curé a béni des sculptures de saints Louis et Zélie Martin, posées sur le sanctuaire de sainte Thérèse et réalisées à l'occasion de ce pèlerinage des reliques en Haut-Anjou.

Les reliques sont attendues ce matin à Combrée à 10 h 30.