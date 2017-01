Segré Annette et Françoise avalent les kilomètres à vélo

0

Les retraitées Annette Chauvin et Françoise Bureau, licenciées au club de cyclotourisme de Segré, continuent de pratiquer le vélo. Elles ne comptent plus les kilomètres parcourus et apprécient cette activité.

Annette Chauvin participe aux "manifestations de « Toutes à Paris » et celle de 2016 à Strasbourg, il a fallu, chaque jeudi après-midi et des mardis entiers, se mettre sérieusement à l’entraînement, programmés par les amis cyclotouristes de Segré. C’est ainsi que nous avons pu tenir sur notre selle pendant 53 heures, sur neuf jours, en réalisant nos 910 km. Outre ces manifestations, je roule en moyenne 80 km par semaine. »

Françoise Bureau, elle, parcourt "environ 100 km par semaine". "Et lorsque j’atteins les 5 000 km dans l’année, je ne vous cache pas que je suis très contente, c’est une belle fierté".

Chapeau !

